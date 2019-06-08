صور وتفاصيل جديدة تخص المتهمين بقتل رجل الدين في الكاظمية

2019/06/08 | 04:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الجمعة، عن تفاصيل جديدة تخص المتهمين بقتل رجل الدين جمال الدين العوادي، في مدينة الكاظمية غربي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان اليوم، (7 حزيران 2019)، انه “من خلال جمع المعلومات عن المتهمين الذين قاموا بعملية اغتيال الشيخ جمال الدين العوادي احد رجال الدين في مدينة الكاظمية، تم تشكيل فريق عمل مشترك من قبل الفوج الأول اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية واستخبارات الفوج الأول الواء السابع الشرطة الاتحادية”.

واضاف البيان انه “تم إلقاء القبض على المتهمين في منطقة الدورة حي الكفاءات، وتم ضبط عجلتين التي سرقتا من دار المجني عليه الشيخ جمال الدين العوادي”.

وأوضح ان “عجلة نوع (لاندكروز) بدون ارقام، وعجلة نوع (فورد) بدون ارقام”، لافتا إلى انه “تم تسليمهما الى الجهات المختصة اصوليا”.

يشار إلى ان خلية الإعلام الامني أعلنت أمس الخميس، القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل رجل الدين، عماد الدين العوادي، في مدينة الكاظمية.

وذكرت الخلية في بيان لها، 6 حزيران 2019، انه “من خلال جهد امني استخباري مكثف، بعد حادثة قتل الشيخ عماد الدين العوادي تمكنت قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية وبناء على معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني، من القاء القبض على متهمين اثنين اقدما على قتل العوادي، في مدينة الكاظمية بعد استدراج المتهمين الى كمين محكم جنوبي العاصمة بغداد”.

وأضاف البيان أن “القوة الأمنية ضبطت بحوزة احد المتهمين عجلتين الأول نوع (لاندكروزر جكسارة) والأخرى نوع (فورد) تعودان للشيخ المغدور كانتا داخل منزله”.

وأشار إلى انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية”.

وكانت القوات الامنية، أفادت الاربعاء الماضي، بمقتل رجل دين بطعنات سكين داخل مكان سكنه في منطقة الكاظمية غربي بغداد، حيث قامت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين.

يذكر ان العوادي كان قد شغل سابقا منصب رئيس اللجنة الدولية للمعتقلين والمفقودين بعد سقوط النظام السابق عام 2003.

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