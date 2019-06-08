الشرطة الأمريكية تعتقل متشدداً للاشتباه بتخطيطه لعمليات ارهابية

2019/06/08 | 04:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلا متشددا، للاشتباه بتخطيطه لارتكاب اعتداء في حي “تايمز سكوير” في نيويورك، وذلك أثناء محاولته شراء سلاح.وذكر مصدر أن شرطة نيويورك راقبت المشتبه به، واعتقلته بينما كان يحاول شراء سلاح ممحو رقمه التسلسلي.ووفقا للمصدر نفسه، فقد تبين من مراقبة اتصالات المشتبه به أنه كان ينوي مهاجمة سياسيين في نيويورك وواشنطن …

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