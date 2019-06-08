عمليات بغداد توضح ملابسات حادث النباعي

2019/06/08 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات بغداد الجمعة، توضيحا بشأن حادث النباعي.

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