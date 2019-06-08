إيطاليا تتأهل لنصف نهائي مونديال الشباب بعد الفوز على مالي

2019/06/08 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل منتخب إيطاليا إلى نصف نهائي مونديال الشباب، عقب فوزه على نظيره المالي بنتيجة 4-2، ضمن مباريات دور الثمانية للمسابقة.تقدم المنتخب الإيطالي في الدقيقة 12 عن طريق لاعب مالي إبراهيما كوني بالخطأ في مرمى فريقه، لكن زميله سيكو كوايتا سجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.وكان المنتخب المالي قد عانى من...

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