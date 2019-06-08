العراق يخسر أمام تونس بثنائية ودياً

2019/06/08 | 04:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتصر المنتخب التونسي على ضيفه العراقي، بهدفين دون رد، في مباراته الودية الأولى، استعدادًا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري.وشهدت المباراة، أداء ضعيفا من الجانبين رغم استحواذ أصحاب الأرض على الكرة، والتحكم في اللعب أكثر الوقت، ولم ترتق إلى المستوى المنتظر خاصة من جانب نسور قرطاج.افتتح وهبي الخزري، …

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