إسبانيا تمطر مرمى جزر فارو برباعية في تصفيات أمم أوربا

2019/06/08 | 04:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب الإسباني، انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا، بفوزه على جزر فارو بنتيجة 4-1، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة.سجل أهداف الماتادور، سيرجيو راموس في الدقيقة الخامسة، وخيسوس نافاس في الدقيقة 19، وتيتور جيستسون، لاعب جزر فارو بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 34، وخوسيه لويس جايا …

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