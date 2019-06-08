شهران يحسمان صفقة “أس 400”.. موسكو جاهزة للتسليم وواشنطن تحذر أنقرة

2019/06/08 | 05:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة “روستيخ” للتصنيع العسكري الروسي الانتهاء من عملية تصنيع منظومة صواريخ “أس 400” للدفاع الجوي المخصصة لتركيا، في وقت أعلنت فيه

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