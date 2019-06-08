مباحثات إماراتية عراقية تشمل التطورات الإقليمية

2019/06/08 | 05:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي – شملت مباحثات أجراها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، عددا

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