المجتمع الدولي يسعى لفرض وصاية كاملة على الملف اليمني

2019/06/08 | 05:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن (اليمن) – أكدت مصادر في الحكومة اليمنية لـ“العرب” تواصل مساعي الأمم المتحدة لإقناع الحكومة المعترف بها دوليا باستئناف التواصل مع المبعوث

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