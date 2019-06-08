2019/06/08 | 05:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنغام..حب النادي الأهلي هو سبب زواجي تحل الفنانة المصرية، أنغام، نجمة على غلاف مجلة، وتكشف في الحوار معها بعض أسرار زواجها وبداية علاقتها مع الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم.وصرحت أنغام في الحوار بأنها مؤمنة بدور القدر، وعلى يقين بأن الله وضع أحمد في طريقها حتى "يعوضها عن أمور كثيرة".وتابعت المطربة المصرية: "حين كنا نمضي ساعات طويلة في الاستوديوهات، نشأت بيننا علاقة وديّة، ولاحظنا أن هناك أمورا كثيرة تجمعنا، من بينها عشق الموسيقى، وحب فيروز، ومحمد عبد الوهاب.وكذلك جمعنا حب النادي الأهلي".وعن مبادرة الإعلان عن الحب، قالت أنغام إن إبراهيم هو الذي باح لها بحبه أولا، وأمهلها 24 ساعة لتفكر، وترد عليه.وهكذا اتخذت أنغام قرارها، وتزوجت به.وردا على سؤال ما إذا كانت أنغام تعلم بزواج أحمد، قالت النجمة المصرية إنها كانت تعرف أنه متزوج، لكنها استدركت بأنها كانت تعلم أيضا أنه كان بصدد الانفصال عن زوجته، وأن هذا الانفصال نهائي، لا رجعة فيه.وعلى صعيد آخر، واصلت الفنانة السورية، أصالة نصري، هجومها الشرس على أنغام، بسبب القرابة التي تجمع بينها وبين طليقة أحمد إبراهيم (ابنة شقيقة زوجها طارق العريان)، حيث أكدت نصري، خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" للإعلامي نيشان، أنها لم تعد تحتمل رؤية أنغام، بل لم تعد تطيقها، ولديها شعور "مش لطيف"، وسقط الاحترام، ولا يوجد مبررات لـ "الأشياء الغلط"، ومن بينها خراب البيوت...وتابعت: "الصبية اللي اتخرب بيتها هي ابنة الأخت الوحيدة لزوجي طارق العريان".وأضافت أصالة أنها تلقت صدمة كبيرة بتأكيد نبأ زواج أنغام وأحمد إبراهيم، قائلة: "في ظل شائعات ارتباطهما، قلت لطارق مستحيل أنغام تعمل كده، ممكن أحلف على القرآن".ولكن حينما علمت بالخبر، ألغت متابعة أنغام على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

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