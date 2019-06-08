2019/06/08 | 06:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -LDugzz6Z20

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من انت جوعان وتسوي ستاند شيصير بيك) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من انت جوعان وتسوي ستاند شيصير بيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).