“فيديو”..بسبب هذا الفيديو..الصدر يقرر عدم حضور صلاة الجمعة في مسجد الكوفة بعد اليوم..

2019/06/08 | 06:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفادت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، ان الاخير قرر عدم حضور صلاة الجمعة في مسجد الكوفة بعد اليوم، بسبب “الافعال اللامسؤولة التي قام بها البعض”.وذكرت صفحة “صالح محمد العراقي” في منشور على “فيسبوك”انه “بسبب بعض الافعال اللامسؤولة التي يظن البعض انها مثال الحب والعشق والتي قام بها […]

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