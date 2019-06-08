2019/06/08 | 06:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة عراقية تسجل أعلى درجة حرارة مسجلة في تاريخ البلاد سجلت مدينة علي الغربي بمحافظة ميسان في جنوب العراق أعلى درجة حرارة مسجلة على وجه الأرض امس الجُمعة 7/6/2019م، حيث بلغت 55.6 درجة مئويةوبالعودة للأرشيف المناخي للعراق يتبين لنا أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في العراق كانت 53.9، وتحديداً في البصرة بتاريخ 22-7-2016م، بالتالي فإن درجة الحرارة التي تم تسجيلها ظُهر امس الجُمعة في مدينة علي الغربي بمحافظة ميسان تُعتبر قياسية وهي أعلى درجة حرارة مسجلة عبر التاريخ في العراق.

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