البنتاغون:أكثر من 160 الف مارينز تعرضوا للسرطان في العراق بسبب لليورانيوم المنضب ترجمة خولة الموسوي

2019/06/08 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن البنتاغون اصابة اكثر من0169 الف من المارينز بالسرطان بالعراق واجتمعت العديد من المنظمات لمحاربة التعرض السام في الجيش ستضم أكثر من عشرة من جماعات الدفاع عن المحاربين القدامى جهودهم لتتبع وتسليط الضوء على أمراض التعرض السامة بين أفراد الجيش السابقين الذين شاركوا بغزو العراق في محاولة للضغط من أجل تحرك أسرع بشأن ما يرون...

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