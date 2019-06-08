الغضبان يتوقع مستقبلا مزهراً للنفط بحلول عام 2050

2019/06/08 | 07:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توقع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، الجمعة (7 حزيران 2019) تضاعف الطلب على البتروكيميائيات بحلول عام 2050.وقال الغضبان في تصريح صحفي، إن “الطلب على البتروكيميائيات سيتضاعف بحلول عام 2050 ما يعزز أهمية النفط”.وردا على سؤال حول مصير اتفاق خفض الإنتاج “أوبك+”، اوضح الغضبان أن “هناك رغبة كبيرة لدى منتجي أوبك […]

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