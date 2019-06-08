فقط السجن 15 عاما لمارينز شارك بغزو العراق بقتل امريكيا واحرق جثته ترجمة خولة الموسوي

2019/06/08 | 07:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة أوريغون / أوريغون لايف يوم الخميس أنه تم الحكم على بيتر جورج جيراسيك البالغ من العمر 36 عامًا الخميس بمقتل دانييل كوهين في مارس 2017.اعترف جيراسيك في مايو / أيار بالذنب من القتل العمد من الدرجة الأولى ، وإساءة استخدام جثة من الدرجة الأولى واستخدام غير مصرح به للسيارات.وتقول السلطات إن...

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