2019/06/08 | 07:21

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مطالب بوقف قرار هدم خيام اللاجئين الإسمنتية بلبنان

متابعة -

كلمة

طالبت منظمات حقوقية

السلطات اللبنانية بإعادة النظر في قرارها القاضي بهدم أكثر من سبعة

آلاف خيمة للاجئين سوريين تتضمن جدرانا وأسقفا إسمنتية خلال مهلة

أقصاها يوم الاثنين المقبل.

ودعت المنظمات إلى وقف فوري لقرار

مجلس الدفاع الأعلى، وذلك مراعاة للوضع الإنساني الذي يعيشه

اللاجئون السوريون.

وقالت المنظمات إن الخيام المقرر

هدمها يقطنها نحو 4% من اللاجئين السوريين في لبنان.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في لبنان

قد أصدر قرارا بهدم الغرف الإسمنتية في مهلة تنتهي يوم العاشر من

يونيو/حزيران الجاري.

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