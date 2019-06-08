شاهد: تصريحات نارية يطلقها مقتدى الصدر.. اليكم تفاصيلها

2019/06/08 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر ان الشعب العراقي يعاني من ويلات الفساد والفقر والتدخل الخارجي وهيمنة الاحزاب المتنفذة والاطراف غير المنضبطة...

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