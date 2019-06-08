فوكس نيوز الامريكية:بغداد تحكم بالاعدام دون تفريق بين المشارك والمجبر ترجمة خولة الموسوي

2019/06/08 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت قناة فوكس نيوز الامريكية في تقرير ترجمته صحيفة العراق قبل قليل بينما يستقر غبار سنوات من احتلال داعش في العراق الذي لا يزال يتضرر وينزف ، حكمت بغداد على آلاف المواطنين العراقيين المدانين والمقاتلين الأجانب المتهمين بالانتماء إلى الجماعة الإرهابية الوحشية ، وأرسلتهم إلى حبل المشنقة.لكن المحاكمات السريعة والأدلة الغامضة لديها الكثير من...

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