خطف موظف حكومي والسبب مجهول

2019/06/08 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في البصرة بقيام أشخاص مجهولين بخطف مواطن يسكن إحدى مناطق مركز المحافظة وذلك أثناء خروجه من منزله.وقال المصدر ، إن الخاطفين اتصلوا بذوي المخطوف وطلبوا فدية مالية، مبيناً أن الضحية موظف حكومي، دون ذكر المزيد من التفاصيل

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