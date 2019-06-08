2019/06/08 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F2xDLww5u1E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النزعل عليه صح نشطبه مـن الوجوه لكـن من گلوبنـا ماينشطب.. شاهد ابداع الاعاجيبي بوصف العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النزعل عليه صح نشطبه مـن الوجوه لكـن من گلوبنـا ماينشطب.. شاهد ابداع الاعاجيبي بوصف العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).