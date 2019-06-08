من الصراع الناعم الى المواجهة والتحدي

2019/06/08 | 07:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمارس الولايات المتحدة الأمريكية أنواعاً متعددةً من الضغوطات على خصومها، وتتنقل من قوة الى اخرى بمرونة عالية، وذلك لانها استطاعت ان تحدد هدفها الاستراتيجي منذ الايام الاولى لتأسيسها (او تجميعها)، وهذا أهم عوامل تفوقها الذي مكّنها من الوصول الى اغلب اهدافها المرحلية، وفي مواجهاتها المتصاعدة والمتكررة مع الاسلام اظهرت عدة قوى اهمها (القوة العسكري، والقوة …

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