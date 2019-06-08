2019/06/08 | 07:53

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بالصور: وزارة النقل تطلق الخط التجريبي الأول للنقل بين ثلاث دول

بغداد -

كلمة

أعلنت وزارة النقل، يوم

السبت، عن إطلاق الخط التجريبي الأول بغداد – أرمينيا، مروراً

بالأراضي الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "مع

ساعات الصباح الاولى لهذا اليوم السبت انطلقت اولى باصات وزارة

النقل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بتسيير الخط التجريبي

الاول ، بغداد - أرمينيا مرورا بأراضي الجمهورية الايرانية".

وأضافت إن "هذا الخط يربط ثلاث دول

ويعلن انفتاح العراق على الدول الاقليمية ليتقدم نحو المستقبل ويؤسس

لباكورة خط جديد".

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