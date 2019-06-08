هل استقال رئيس حكومة ذي قار جنوب العراق من منصبه؟

2019/06/08 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ ذي قار يحي الناصري يوم الجمعة الانباء التي تتحدث عن استقالته من منصبه.

وذكر المركز الاعلامي لمحافظة ذي قار في بيان اليوم، “يطمئن محافظ ذي قار ابناء المحافظة نفيه خبر استقالته بعد ان قامت جهات سياسية بنشر اخبار مفبركة”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا عن لسان المحافظ قوله انه يعلن استقالته من منصبه بسبب الابتزاز الذي يتعرض له من قبل الفاسدين في مجلس المحافظة.

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