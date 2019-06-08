الرافدين يحدد مدة تسديد قرض 50 مليوناً لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية

2019/06/08 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حدد مصرف الرافدين مدة منح قرض 50 مليون لتمويل أصحاب المختبرات والمذاخر الطبية الى خمس سنوات وبفترة إمهال لمدة ثلاثة أشهر.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "قرض 50 مليون دينار لأصحاب المختبرات يكون بضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض من الدرجة الاولى لصالح المصرف كضمان للقرض".وأضاف البيان، ان "المصرف قرر أيضاً منح 25 مليون دينار الى أصحاب المختبرات والمذاخر الطبية شرط ان يقدم كفيلاً ضامناً {موظف مدني} من دوائر الدولة الموطنة رواتبه لدى المصرف".انتهى

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