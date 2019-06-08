نائبة عن الفتح: الحكومة لم تنفذ أهم فقرة في برنامجها

2019/06/08 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، السبت، عن تعذر الحكومة تطبيق اهم فقرة في برنامجها الحكومي والخاص بالغاء التعيينات بالوكالة، مشيرة الى ان الحكومة الحالية هي الاكثر من حيث عدد المناصب التي تدار في الوكالة.وقالت الحامدي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الحكومة الحالية كانت قد تعهدت من خلال برنامجها الحكومي بانهاء ملف التعيينات […]

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