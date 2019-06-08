انطلاق خط نقل بري تجريبي يربط  (العراق – والجمهورية الأرمنية )

2019/06/08 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المكتب الإعلامي لوزارة النقل أنه في بادرة تعتبر الأولى من نوعها انطلق اليوم خط بري تجريبي يربط (العراق – والجمهورية الارمنية ) وأوضح أنه ضمن جهودها الخاصة بتطوير النقل الدولي والانفتاح على دول الجوار والدول الإقليمية أعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل عن افتتاح خط نقل تجريبي بين العراق والجمهورية …

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