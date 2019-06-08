الرئيس المكسيكي يؤكد مجددا رغبته في تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة

2019/06/08 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مجددا رغبته في تجنب الدخول في مواجهة مع الحكومة الأمريكية وفي البقاء على علاقة جيدة مع نظيره الأمريكي

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