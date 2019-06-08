ترامب ينتقد هدف ناسا إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2024

2019/06/08 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بسبب هدفها معاودة إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2024 .

وحث الوكالة على التركيز

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