2019/06/08 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي، السبت، استمرار عمل اللجنة التحقيقية المركزية الخاصة بتفجيرات كركوك الاخيرة، مشيرا الى ان عدم وجود بصمات لداعش الاجرامي على تلك التفجيرات يثير الشك عن الجهة المنفذة.وقال المتحدث باسم القيادة علي الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ان “اللجنة المركزية والمشكلة من الاجهزة الاستخبارية مستمرة في جمع المعلومات والتحقيق من المعلومات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يتوقع إعلان نتائج التحقيق بتفجيرات كركوك قريبا: لا بصمات لداعش!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يتوقع إعلان نتائج التحقيق بتفجيرات كركوك قريبا: لا بصمات لداعش!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).