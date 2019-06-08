الكويت تختتم المسابقة القرآنية في مشاركة 236 متسابقاً ومتسابقةً

2019/06/08 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت فعاليات المسابقة السابعة لحفظ القرآن في مسجد “الصقران” بمنطقة “القيروان” الكويتية بمشاركة 236 متسابقاً ومتسابقة.و أكد مشرف مسابقة مسجد صقر الصقران لحفظ القرآن وتجويده وليد الشطي، أن المسابقة تهدف الى تشجيع الأبناء والجاليات على طلب المزيد من العلم وترسيخ حب حفظ القرآن وتجويده في نفوس الشباب لتخريج أجيال صالحين.وقال الشطي: لله …

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