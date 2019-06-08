فتح باب التعيين بصفة محاضر في جامعة الكوفة

2019/06/08 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ فتحت جامعة الكوفة باب التعيين بصفة محاضر.وذكرت الجامعة في بيان ان ” كليه الفقه في جامعة الكوفة أعلنت عن فتح باب التقديم للراغبين في التدريس في الكلية بصفة محاضرين في الدراسة المسائية فقط للعام الدراسي 2020-2019 ومن حملة شهادة الماجستير والدكتوراه”.وخصت الجامعة “غير المتعينين في الجامعات الحكومية والاهلية فعلى الراغبين […]

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