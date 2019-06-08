استدعاء ويليان لمعسكر البرازيل بعد استبعاد نيمار

2019/06/08 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..انضم البرازيلي ويليان دا سيلفا، نجم تشيلسي الإنجليزي، لقائمة منتخب بلاده، الجمعة، بعدما تم استبعاده منها مؤخرا.وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم تلقي ويليان استدعاء من جانب مدربه تيتي، لتعويض مواطنه نيمار دا سيلفا، المستبعد مؤخرا من المعسكر.وتعرض نيمار لإصابة خطيرة في كاحل القدم خلال مباراة ودية هذا الأسبوع، ليتأكد […]

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