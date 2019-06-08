عباس علي العلي - الحداثة بين المتنور الديني والمتدين التقليدي

2019/06/08 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الحداثة بين المتنور الديني والمتدين التقليديمن المهم جدا أن نتناول هذا الموضوع بتركيز وأهتمام شديدين لما في أصل قضية التفكير من خروج عن نمطية أعتادها أو تعايشها المثقف التنويري والإنسان الذي يسعى أن يكون منطقيا في تعامله مع الحياة , في عصر الحداثة والإنطلاق الفكري والمعرفي إلى مديات كانت تشكل قبل برهة من الزمن نوعا من الجنون والخيال اللا واقعي تحولت وبفضل نتائج عصر ما بعد وعي الوعي إلى مفر......

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