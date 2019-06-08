فهد المضحكي - التطرف والإرهاب حالتان متلازمتان!

2019/06/08 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي التطرف بقضاياه الشائكة وتداعياته الكارثية أدى إلى مشاكل كبيرة تواجه الباحثين، أولى هذه المشاكل تتعلق بتحديد المصطلح، فإذا كان التطرف لغوياً يعني إمساك الشيء من طرفه، او إتيان الشيء من طرفه، فإن تعريف التطرف اصطلاحاً يصبح أكثر تعقيداً..ذلك أنه في العلوم الاجتماعية ليس ثمة فرق على تحديد نقطة الوسط او المنتصف، حتى يصبح الاتفاق على معنى التطرف ممكناً، فهي نقطة متغيرة في المكان..بمعنى أن ما هو متطرف ......

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