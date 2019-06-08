بهدفين نظيفين .. العراق يخسر أمام تونس وديـاً

2019/06/08 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب الوطني العراقي، أمس الجمعة، أمام نظيره التونسي بهدفين نظيفين في مباراة ودية احتضنها ملعب رادس بتونس.وشهد الشوط الأول أفضلية للفريق التونسي استغلها مبكراً عندما سجل الهدف الأول عن طريق وهبي الخزري ، ليحاول بعدها الفريق العراقي تهديد المرمى التونسي وادراك التعادل ، وعلى عكس مجريات اللعب تمكن الفريق التونسي من تسجيل الهدف …

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