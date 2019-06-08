2019/06/08 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف البنتاغون عن خطة لاستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات “إف-35” والوقف الفوري لأي تدريب جديد لطيارين أتراك على هذه المقاتلات، بسبب شراء أنقرة صواريخ “إس-400” الروسية.وقالت “رويترز” اليوم إنها اطلعت أمس الجمعة على خطاب أرسله باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي لنظيره التركي فصّل فيه خطوات استبعاد تركيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنتاغون يكشف عن خطة لاستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات “إف-35” وكالة خطوة برس.

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