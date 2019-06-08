مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 بعبوة ناسفة في باكستان

2019/06/08 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل 4 عسكريين باكستانيين هم 3 ضباط وجندي، وأصيب 4 آخرون بانفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال غربي باكستان.وجاء في بيان للجيش الباكستاني أن إرهابيين استهدفوا مركبة عسكرية بعبوة ناسفة تم زرعها على جانب الطريق في بلدة خاركامار بمنطقة وزيرستان الشمالية.وأضاف أن “3 ضباط وجنديا قتلوا، بينما أصيب 4 جنود بجروح”، […]

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