امطار رعدية بهذه المناطق

2019/06/08 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تتعرض مجموعة من مناطق البلاد الى امطار رعدية.وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية ان ” مدينة الانبار ماتزال تتعرض لزخات رعدية متفرقة من الامطار صباح هذا اليوم السبت وستتعرض ايضا بعض مناطق الموصل وربما صلاح الدين وغرب كركوك كذلك لهطول متفرق من الامطار خلال هذا اليوم او غداً”.واضاف ان ” الاحوال […]

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