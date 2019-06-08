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فيسبوك يوجه ضربة قاسية لهواوي بحرمان هواتفها الذكية من تطبيقاته


فيسبوك يوجه ضربة قاسية لهواوي بحرمان هواتفها الذكية من تطبيقاته
2019/06/08 | 09:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بمنصاتها المختلفة

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