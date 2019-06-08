أملا بالزواج.. إماراتية تختلس 10 ملايين درهم لتنفقها على شاب أوهمها بالحب!

2019/06/08 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

اعترفت مواطنة إماراتية تعمل موظفة في أحد البنوك بأبو ظبي بأنها اختلست 10 ملايين درهم إماراتي لإرضاء شاب أوهمها بأنه يحبها ويرغب بالزواج منها.

وأكدت الموظفة أن الشاب استغلها للحصول على المال وهدايا باهظة الثمن له ولأسرته.

ووجهت النيابة العامة في أبو ظبي تهم الاستيلاء على أموال البنك والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، فيما وجهت للشاب تهمتي الاحتيال، والاستيلاء على أموال الغير.

وأوضحت الفتاة في اعترافاتها التي أوردتها دائرة القضاء في أبوظبي، في تقرير قصص وعبر من المحاكم، بهدف التوعية والتحذير، أوضحت أنها تجاوزت الثلاثين من عمرها ولم تتزوج بعد ما تسبب لها في آلام نفسية خاصة وأن شقيقاتها وبنات أعمامها، وعماتها، وأخوالها، وخالاتها قد تزوجن، ومعظمهن أصغر منها، وأقل جمالاً وعلماً، ولهذا أرادت الزواج بشخص يليق بصبرها، مشيرة إلى أنها أرادت عريسا وسيما ومتعلما وصاحب شخصية مميزة.

وأشارت إلى أن الشاب الذي أوهمها بالحب، كان عميلاً في البنك الذي تعمل به، وقد تعرفت إليه بسبب مشكلة بسيطة في حسابه وساعدته على حلها، لافتة إلى أن علاقة بدأت بينهما بعد أن لاحظ انبهارها به فلم يضيع الوقت خاصة وأنه كان واثقاً من نفسه جداً، فأخبرها بمشاعره نحوها.

ولفتت المتهمة إلى أن إجمالي ما تم صرفه على عريس المستقبل وأهله وصل إلى 10 ملايين درهم، اختلستهم بعملية سحب على المكشوف من البنك الذي تعمل به، وقد ساعدها في ذلك قيام مديرتها بإعطائها رقم المستخدم وكلمة المرور، حيث كانت تتعهد لها بأداء الكثير من مهامهما، وبحكم منصب المديرة كانت كلمة المرور تخولها القيام بالكثير من المهام وتعطيها الصلاحيات في النظام الإلكتروني للبنك.

بغداد اليوم _ متابعة

كشفت تقارير صحفية أميركية أن وكالة الفضاء "ناسا" ستفتح باب السياحة إلى الفضاء بعد عام واحد فقط، وتحديدا في وقت مبكر من العام 2020.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الجمعة، تقريرا حول نية

بغداد اليوم- متابعة

كشف رئيس شركة "سوني بلايستيشن" عن بعض التفاصيل المتعلقة بجهاز الألعاب "بلايستيشن 5"، الذي يعتقد أنه آخر جهاز ستنتجه الشركة.

ووفقا لما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة سوني بلايستيشن جيم ريان، فإن جهاز "بلا

بغداد اليوم _ متابعة

حذر علماء فضاء من أن أي إنسان يسافر إلى كوكب المريخ سيتعرض للإشعاع الكوني بمقدار 700 ضعب ما يتعرض له البشر على الأرض، مما يعني أن تنفيذ مهام بشرية على الكوكب الأحمر يبدو مستحيلا، في الوقت الحاضر على الأقل.

ويأتي هذا ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أملا بالزواج.. إماراتية تختلس 10 ملايين درهم لتنفقها على شاب أوهمها بالحب!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أملا بالزواج.. إماراتية تختلس 10 ملايين درهم لتنفقها على شاب أوهمها بالحب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).