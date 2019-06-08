العراق يطلق أول خط بري الى أرمينيا عبر ايران

2019/06/08 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات وزارة النقل عن افتتاح خط نقل تجريبي بين العراق والجمهورية الارمينية براً ضمن جهودها الخاصة بتطوير النقل الدولي والانفتاح على دول الجوار والدول الاقليمية.

ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن مدير عام الشركة قوله، ان "توجيهات وزير النقل تنص على تطوير النقل الدولي وتفعيل الخطوط البرية مع دول الجوار والدول الاقليمية والانفتاح على المحيط الدولي في مجال النقل وزيادة التعاون والتنسق لانجاحها".وأكد ان "الخط أنطلق صباح اليوم السبت، يضم وفد من الشركة العامة للنقل البري والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، حيث أنطلقت حافلة من العاصمة بغداد مرورا بالجمهورية الاسلامية الايرانية وصولا الى جمهورية ارمينيا ليربط بين ثلاث دول اقليمية بخط نقل بري واحد ليفتح افاق جديدة في مجال السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري".واضاف "تم وضع خطط مدروسة لانجاح هذا الخط وتسخيره لخدمة العراق في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياحية والتركيز بشكل كبير على استثمار مجال النقل والتنوع في الايردات لبناء اقتصاد قوي من جهة وتقديم خدمات نقل مميزة للمواطنين من جهة أخرى".وتابع مدير عام الشركة "من المؤمل عقد اجتماع ثلاثي بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الارمنية خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالي لتذليل العقبات التي قد تعترض سبل انجاح هذا الخط".انتهى

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