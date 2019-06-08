بالصور.. شرطة كربلاء تخرج التكاتك من داخل مركز المدينة القديمة

2019/06/08 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، بالاستمرار بحملة فرض القانون والنظام داخل مركز المدينة القديمة وإخراج كافة العجلات والستوتات والتكاتك المخالفة للانظمة والقوانين المرورية.وقال بيان لإعلام شرطة المحافظة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم السبت، ان "حملة فرض القانون قد اطلقت قبل ايام بأمر وتوجيه من قائد شرطة المحافظة، بعد عدة شكاوى تلقتها الاجهزة الامنية من قبل الأهالي تفيد عدم التزام اصحاب الستوتات والتكاتك وعدد من العجلات بالتعليمات والقوانين وقواعد السير المرورية داخل مركز المدينة القديمة مما تسبب فوضى وإرباك لحركة الزائرين وحوادث متعددة".

واضاف البيان، ان "وجود التكاتك والعجلات والستوتات الغير نظامية داخل وخارج المركز لايسمح بها القانون وسيتم الإستمرار بفرض القانون والنظام لمحاسبة وحجز جميع المخالفين".

واشار البيان الى، ان " شملت مركز المدينه بدء من منطقة باب طوريج وشارع الجمهورية وشارع العباس (ع) والمركزية وصولا الى منطقة باب الإمام الحسين (ع)".

ولفت الى، انه "تم ضبط وحجز أعداد كبيرة من المخالفين وخصوصا من هم دون السن القانوني وذلك لمخالفتهم الضوابط والتعليمات بالإضافة الى مزاحمتهم للزائرين، مبينا، انه "ستستمر الحملة لحين الانتهاء من كافة المخالفين".



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