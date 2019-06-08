2019/06/08 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر الكثيرون عطلة نهاية الأسبوع حتى يتمكنوا من الحصول على ساعات نوم إضافية، لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه الممارسة قد تزيد من مخاطر الإصابة بالسمنة ومشاكل القلب بمقدار الثلث.وتشير الدراسة التي تم تمويلها من قبل المعهد القومي للقلب والرئة والدم (NHLBI)، التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، إلى أن النوم غير المنتظم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ساعات النوم غير المتناسقة تضاعف خطر السمنة والقلب بمقدار الثلث وكالة صدى الاعلام للانباء.

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