علماء يتحدثون عن خطورة الوجبات السريعة على الأطفال

2019/06/08 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..التناول المستمر للوجبات السريعة يؤدي إلى تراكم المواد الخاصة التي تساهم في تطور الحساسية الغذائية في الجسم.وقال أطباء الحساسية الإيطاليون في مؤتمر ESPGHAN إن هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال ويمكن أن يفسر لماذا يعاني كل عاشر شخص في البلدان المتقدمة من مشكلات مماثلة.وقال روبرتو كاناني من جامعة نابولييتان في إيطاليا: “لا […]

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