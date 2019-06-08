الطيران الحربي المصري يقتل خمسة إرهابيين شمالي سيناء

2019/06/08 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وسائل إعلام، السبت، بمقتل خمسة إرهابيين في بقصف للطيران الحربي المصري قرب مطار العريش شمالي سيناء.وذكرت “روسيا اليوم”، ان “الطيران الحربي المصري قصف، اليوم، تجمعاً للإرهابيين قرب مطار العريش شمالي سيناء، ما أدى إلى مقتل خمسة إرهابيين”.وتقود القوات المصرية عمليات عسكرية لملاحقة إرهابيين لهم صله بهجوم

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