ترامب يعلن التوصل لاتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة

2019/06/08 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى اتفاق مع المكسيك بشأن الهجرة وبالتالي فإنّ الرسوم الجمركية العقابية التي كان يهدّد بفرضها على مكسيكو “تمّ تعليقها إلى أجل غير مسمّى”.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن ترامب قوله في تغريدة على تويتر “يسعدني أن أبلغكم بأنّ […]

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