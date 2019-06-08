2019/06/08 | 09:25

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مصرف الرافدين يصدر توضيحاً بشأن الحصول على قرض بقيمة 50 مليون دينار

بغداد -

كلمة

حدد مصرف الرافدين مدة منح

قرض الـ50 مليون لتمويل اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية الى خمس

سنوات وبفترة إمهال لمدة 3 اشهر.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في

بيان ان قرض الـ50 مليون دينار لأصحاب المختبرات يكون بضمان رهن

العقار المقدم من قبل المقترض من الدرجة الاولى لصالح المصرف كضمان

للقرض.

وأضاف البيان ان المصرف قرر ايضا

منح 25 مليون دينار الى اصحاب المختبرات والمذاخر الطبية شرط ان

يقدم كفيل ضامن موظف مدني من دوائر الدولة الموطنة رواتبه لدى

المصرف.

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