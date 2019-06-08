بهذه الطريقة طفلك سيصبح اكثر ذكاء

2019/06/08 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أثبت علماء من جامعتي بنسلفانيا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة أن الأطفال الذين ينامون في النهار هم أذكى من أقرانهم الذين لا ينامون.

ودرس

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