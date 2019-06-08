2019/06/08 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، انباء منسوبة لشرطة النجدة، بانها مستعدة لنجدة المواطنين، في حال عطل سياراتهم في الطريق.

وقال المغردون، انه "لا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجدة تبدي استعدادها لنجدة المواطن في حال عطل سيارته بالطريق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجدة تبدي استعدادها لنجدة المواطن في حال عطل سيارته بالطريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).